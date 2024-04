Raid israeliano a Damasco | colpito un edificio dell’ambasciata iraniana

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 aprile 2024) Sono almeno 8 i morti nell’attaccoavvenuto nei pressi, in Siria. Lo ha scritto la France Presse, stando a un bilancio non definitivo. Secondo al Jazeera, che cita media siriani, l’bombardato è la residenza dell’ambasciatore iraniano, che si trova vicino all’ambasciata dell’Iran. Sempre per Al Jazeera, che cita media iraniani, l’ambasciatore iraniano e la sua famiglia non sono rimasti feriti a seguito dell’attacco. Attacconei pressi, in Siria. Ucciso un alto ufficiale dei pasdaran Al Jazeera ha scritto successivamente che, secondo Israeli Broadcasting Corporation, “l’esercito ha aspettato che il console iraniano se ne andasse e ha ...