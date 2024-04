Raid Israele a Gaza | uccisi operatori umanitari Usa | “Indagine rapida”

(Di martedì 2 aprile 2024) Nell'attacco morto anche l'autista palestinese del veicolo su cui viaggiavano. Media: Usa verso ok a vendita di 50 caccia F-15 aper oltre 18 miliardi Settedella ong spagnola World Central Kitchen, di proprietà dello chef José Andrés, sono statilunedì sera in un bombardamento dell'esercito israeliano contro il loro veicolo nel

