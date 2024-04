Raid di Tel Aviv su Damasco Distrutto il consolato iraniano | ucciso un leader dei pasdaran Teheran | la risposta sarà dura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Non solo Gaza. Dopo il devastante attacco di venerdì nella regione di Aleppo, che ha fatto 52 vittime tra soldati siriani e miliziani di Hezbollah, l’aviazione con la stella di David – anche se l’attacco non è stato formalmente rivendicato – ha colpito ilche sorge nel quartiere Mezzeh a, giusto tra l’ambasciata die quella canadese. L’attacco, il quinto israeliano in Siria in 8 giorni, è avvenuto alle 17 ora locale, e ha raso al suolo l’edificio facendo almeno undici vittime (ma il conto non è definitivo, perché molti corpi sarebbero sotto le macerie) e una ventina di feriti. Tra i morti il brigadiere generale Mohammad Reza Zahedi, 83 anni, responsabile delle operazioni della Forza Quods (la forza di proiezione all’estero deiiraniani), il suo vice ...