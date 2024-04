Raid di Israele sul consolato iraniano in Siria | Teheran | “Gli Usa devono essere ritenuti responsabili Crimine codardo | risponderemo”

(Di martedì 2 aprile 2024) L’Iran ha inviato un messaggio importante agli Stati Uniti dopo l’attacco israeliano ala Damasco ieri, ha affermato il ministrodegli Esteri Hossein Amirabdollahian sul suo account X. “Un messaggio importante è stato inviato al governo americano, in quanto sostenitore del regime sionista. L’America deveritenuta responsabile dell’attacco”, ha aggiunto, riferisce l’Irna. Stando ad Amirabdollahian, l’Iran ha convocato questa mattina l’incaricato d’affari dell’ambasciata svizzera che rappresenta gli interessi americani in Iran e ha sottolineato latà dell’amministrazione Usa nell’attacco. Poco dopo ha parlato anche lo stesso presidenteEbrahim Raisi, affermando che “ilnon rimarrà ...

