Raid di Israele sul consolato iraniano a Damasco | Teheran | “Crimine codardo | risponderemo” L’Ue | “Siamo allarmati”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Dopo l’attacco israeliano al, in Siria, è arrivata la reazione di. Il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian su X ha messo sotto accusa le responsabilità degli Usa: “Un messaggio importante è stato inviato al governo americano, in quanto sostenitore del regime sionista”, ha scritto. “L’America deve essere ritenuta responsabile dell’attacco”. Poco dopo ha parlato anche lo stesso presidenteEbrahim Raisi, affermando che “ilnon rimarrà senza risposta”, si legge sul sito web del suo ufficio. “Dopo ripetute sconfitte e fallimenti davanti alla fede e la volontà dei combattenti del Fronte della Resistenza, il regime sionista ha messo in agenda gli omicidi ciechi”. Stando inoltre a quanto riferito dal ...