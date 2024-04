Ragazzina travolta da una valanga sulle dolomiti | sepolta per 5 minuti | la salvano dei finanzieri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 aprile 2024) Un incidente terribile che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, quello andato in scena nelle scorse ore a Forcella della Neve, a 2.400 metri di quotanel territorio di Auronzo di Cadore. All’improvviso, infatti, unadi soli 14 anni è statada un’improvvisaed è rimasta letteralmenteper 5sotto un metro di neve. Per fortuna, però, alcuni soccorritori alpini della Guardia di Finanza di Auronzo che si trovavano per puro caso proprio nei paraggi, intenti ad addestrarsi, hanno visto l’accaduto e si sono subito precipitati ad aiutare la giovane. Il loro intervento si è rivelato determinante per liberare la ragazza e portarla in salvo. 14enneda una, resta ...