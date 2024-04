(Di martedì 2 aprile 2024)quasi tutti uomini, quasi tutti musulmani, quasi tutti provenienti da paesi del Nord Africa. L'età media è di 35 anni, il paese di maggiore provenienza è la Tunisia.alcuni elementi che emergono da un documento del ministero dell'Interno, visionato dal Foglio, che descrive i profili delle 47 persone espulseper motivi legati alla sicurezza nazionale dal 7scorso a oggi.gli attacchi di Hamas contro Israele, e la conseguente guerra, anche nel nostro paese come nel resto d'Europa i governi hanno aumentato i livelli di sicurezza e allerta a causa del rischio attentati. Un lungo lavoro delle forze dell'ordine ha permesso di individuare potenziali minacce per i cittadini ed evitare situazioni di rischio e attacchi terroristici. Molte delle persone ...

Da Milano alla Siria per combattere con l'Isis, annullata la condanna per terrorismo: «Era all'oscuro del processo» - Impossibile la notifica degli atti giudiziari. Il 29enneMonsef El Mkhayar sarebbe prigioniero in un campo siriano ...milano.corriere

Radicalizzazione e terrorismo: chi sono i 47 clandestini espulsi dall'Italia dopo il 7 ottobre - Tutti motivi che ne hanno causato l'espulsione dal paese, precisamente il 7 novembre 2023. Questo caso di Radicalizzazione che non è ovviamente l'unico all'interno del documento del ministero. Un caso ...ilfoglio

SCENARI/ Caucaso, anello debole della Russia: il piano di Putin per evitare un’altra guerra - La stabilità del Caucaso, percorso da faglie religiose e a rischio di Radicalizzazione islamica, è cruciale per il potere di Putin ...ilsussidiario