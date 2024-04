Quel pazzo venerdì 2 | rivelati i primi dettagli della trama del sequel con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis

(Di martedì 2 aprile 2024) Le due attrici saranno protagoniste di un nuovo scambio di corpi nel sedell'amata commedia del 2003 Dopo la conferma del sedi, sono statisulladi questo atteso seguito, in cui sembra che al centro ci sarà sì un nuovo scambio di corpi ma non tra le protagoniste, interpretate ancora daLeetorneranno rispettivamente nei panni di Anna e Tess Coleman, con la nuova regista Nisha Ganatra che ha di recente rivelato attraverso un post sul suo profilo Instagram il casting aperto per il ruolo di Harper, la figlia 14enne di Anna. Il casting, ...

