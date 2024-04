Quattro italiani su dieci rinunciano a curarsi | ma la priorità è l’Ucraina

(Di martedì 2 aprile 2024) Il 42% deglirinuncia a visite specialistiche complice il tempo dilatato per ottenerle presso le strutture pubbliche da un lato e i costi elevati di quelle private dall'altro. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

In occasione dell’amichevole Olanda Scozia , quattro giocatori di Serie A in panchina . Uno solo tra i titolari Sta per andare in scena l’amichevole tra l’ Olanda di Koeman e la Scozia di Clarke. Un ... (calcionews24)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 13.12 Per quel che riguarda la lotta per il miglior scalatore, transitando davanti a ... (oasport)

È capitato a tutti. In ascensore, abbracciando una persona o semplicemente avvicinandosi a qualcuno. L’ alito fa la differenza nelle relazioni sociali e spesso può allontanare gli altri da noi. ... (iodonna)

“Sull’autismo più consapevolezza e lavoro in rete. Importante intervenire presto” - Se in Italia sappiamo che un bambino su 77 soffre di un disturbo dello spettro autistico (con i maschi colpiti Quattro volte in più delle femmine), con un incremento del 1000% negli ultimi 40 anni, ad ...piacenzasera

Quattro deputati del Pd sono stati ammessi a parte civile nel processo contro Andrea Delmastro - Andrea Orlando, Debora Serracchiani, Walter Verini e Silvio Lai, parlamentari del Partito democratico, sono stati ammessi a parte civile nel processo a ...fanpage

Tiro con l’arco paralimpico, una grande Italia si prepara per Parigi 2024 - Da Elisabetta Mijno fino a Paolo Tonon, gli atleti azzurri si preparano in vista delle prossime Paralimpiadi, scoprendo una passione per lo sport che diventa anche una sfida che li spinge a dare ...superabile