Quattro gattini buttati nella campana del vetro Indagini per trovare i responsabili

(Di martedì 2 aprile 2024) Prato, 2 aprile 2024 – Il rumore proveniente dall'interno delladelera a dir poco insolito. Tanto da insospettire una passante che camminava domenica sera intorno alle ore 21 in viale Galilei. Avvicinandosi la residente ha compreso che si trattava del miagolio di un gatto, forse di più. Da qui la decisione di contattare i vigili del fuoco per verificare cosa accadesse all'interno della. Sul posto è intervenuto il distaccamento di Montemurlo dei pompieri che hanno aperto il cassonetto contenente centinaia di bottiglie di, e trovatoall'interno di un sacchetto di plastica. I cuccioli erano bagnati, infreddoliti e affamati, e sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco. A quel punto però c'era il tema diuna ...

