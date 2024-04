Quattro deputati del Pd sono stati ammessi a parte civile nel processo contro Andrea Delmastro

(Di martedì 2 aprile 2024)Orlando, Debora Serracchiani, Walter Verini e Silvio Lai, parlamentari del Partito democratico,nela carico del sottosegretario, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito.

arriva la prima decadenza all’Assemblea regionale Sicilia na per uno dei quattro ineleggibili di Fratelli d’Italia . Si tratta di Nicola Catania : il meloniano, ex sindaco di Partanna, dovrà cedere ... (ilfattoquotidiano)

Processo a Delmastro, Quattro parlamentari Pd ammessi come parte civile - I giudici dell’ottava sezione collegiale hanno dato il via libera alla costituzione come parte civile dei parlamentari dem Silvio Lai, Debora Serracchiani, Walter Verini e Andrea Orlando, nel procedim ...tg24.sky

Quattro parlamentari Pd ammessi parte civile al processo a carico di Delmastro - Roma, 2 apr. (askanews) – I parlamentari del Partito democratico, Debora Serracchiani, Walter Verini, Andrea Orlando e Silvio Lai, sono stati ammessi dal tribunale di Roma come parte civile nel proces ...askanews

Caso Cospito, processo a Delmastro: Quattro parlamentari Pd parte civile - Quattro parlamentari del Pd sono stati ammessi come parte civile nel processo a carico del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che lo vede accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in ...tgcom24.mediaset