Quattro Castella | consegna soldi alla ex e poi l' aggredisce

(Di martedì 2 aprile 2024)(Reggio Emilia), 2 aprile 2024 – Si sono dati appuntamento per ladi 300 euro all’ex compagna, nel bar gestito dall’uomo. Ma ieri pomeriggio la situazione è degenerata in una lite, con la donna ferita al volto e a una mano. E’ accaduto a, dove i carabinieri sono stati chiamati per una lite che ha coinvolto un uomo di 45 anni,fine arrestato per violenza privata e lesioni personali aggravate. Sul posto c’era la donna visibilmente scossa, mentre l’uomo la minacciava di morte. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avevato iex, ma ha poi cambiato atteggiamento, chiedendo la restituzione del denaro. La donna è stata afferrata e spinta contro il muro. Lui le ha poi strappato il ...

Niente da fare per il Quattro Castella che dopo due gare senza sconfitte porta a casa zero punti: il team ottavo in classifica nel girone B di Prima categoria rimane a quota 27 dopo la trasferta ... (sport.quotidiano)

finisce in parità il derby di Promozione tra Campagnola (29) e Boretto (27), con le due contendenti che si spartiscono la posta impattando 1-1. Sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 22’ ... (sport.quotidiano)

Dopo i recuperi giocati ieri sera (a parte Virtus Libertas-Povigliese in campo nel pomeriggio), ecco quelli di oggi. Quattro gare in programma, tre di Prima categoria e una di Seconda. Partiamo ... (sport.quotidiano)

