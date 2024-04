Quartieri Spagnoli | tenta due furti e un uomo sottoposto a fermo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 2 aprile 2024)due. Undalla Polizia di Stato, indagato per furto aggravato Nella notte tra giovedì e venerdì, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Speranzella, sono stati avvicinati da unil quale ha raccontato che, poco prima, aveva notato un giovane intento a forzare la serratura di un’attività commerciale poco distante con il chiaro intento di accedervi, ma, alla sua vista, si era dato a repentina fuga. I poliziotti hanno rinvenuto, nelle immediate vicinanze del locale, una scatola con all’interno delle monete per un ammontare di circa 200 euro, due telefoni cellulari e una power bank, provento di furto perpetrato ...