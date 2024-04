Quanto vale vincere la Coppa Italia e quanto incassano i club con la Supercoppa in Arabia Saudita

(Di martedì 2 aprile 2024) La2023/24 continua con l`andata delle semifinali. Si parte martedì 2 aprile con Juventus-Lazio, mercoledì 3 aprile è in programma...

Il Milan sogna il colpo Joshua Zirkzee, ma Marco Di Vaio avverte : ecco la valutazione del dirigente del Bologna Marco Di Vaio , dirigente del Bologna, ha parlato di Joshua Zirkzee. In occasione di ... (calcionews24)

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha letteralmente surclassato il bulgaro Grigor Dimitrov in due rapidissimi set, travolgendo il nuovo numero 9 del ranking ATP ... (oasport)

Il sogno Europa del Toro vale persino tifare per la Juventus - C’è una cosa che il tifoso del Toro non farebbe mai e poi mai: tifare per la Juventus. Già però se i risultati dei bianconeri favorissero l’approdo del Torino ...torinogranata

Non esiste libertà che valga l'atomica - Oggi in tanti si riempiono la bocca con la parola abusatissima "libertà" e in nome di questa, ad esempio, soffocano il pensiero avverso o giustificano crimini e nefandezze di ogni tipo ...ilgiornale

Casa in affitto, in quali casi il proprietario può trattenere la caparra versata dall’inquilino - Conoscere i casi in cui il proprietario di casa può trattenere la caparra a termine del contratto di affitto è fondamentale.immobiliare