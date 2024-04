Qualificazioni Europei 2025 | Soncin | “Le Azzurre possono fare molto e crescere ancora”

(Di martedì 2 aprile 2024) Firenze, 2 aprile 2024 – E’ in raduno al Centro Tecnico di Coverciano a Firenze, la Nazionale di Calcio Femminile. Lesi stanno preparando per l’esordio nel torneo di Qualificazione aglidel. L’Italia giocherà venerdì prossimo a Cosenza contro i Paesi Bassi (ore 18,15). Mister Andreaparla in conferenza stampa. Nel primo incontro con la stampa del raduno, il Direttore Tecnico Tricolore ha detto, come riporta figc.it: “Le prestazioni delle ragazze dimostrano che si possa. Voglio solo trasmettere la consapevolezza di poter, sia noi come squadra che tutto il sistema”. “È ovvio che siano determinanti le prime partite, ma non saranno fondamentali: come lo stesso girone di Nations ...

