(Di martedì 2 aprile 2024) La Russia punirà glideiche hanno attaccato ilCity Hall di Mosca. Lo ha affermato il presidente Vladimircitato dalla Tass. "Le forze di sicurezza russe arriveranno a coloro che hanno ordinato l'attaccoco", ha assicurato, citato dall'agenzia Ria Novosti, in una riunione dello staff del ministero dell'Interno. "In questo ambiente - ha aggiunto - non ci sono agenti affidabili. Fanno tutto per denaro. Non sono guidati da considerazioni religiose o politiche, ma solo finanziarie. Tutto è facile da vendere, ogni informazione è comprata e venduta. Quanto ai committenti finali, ci arriveremo".