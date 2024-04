Pusher di crack condannato a 8 mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024) Reggio Emilia, 2 aprile 2024 - Era stato sorpreso a spacciare in zona stazione e poi, nel tentativo di fuggire, aveva aggredito i carabinieri. Per il 26enne nigeriano Blessing Igumoyi, domiciliato a Reggio, era scattato l'arresto nel pomeriggio del 29 febbraio, per la duplice accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Quel giorno, intorno alle 14, i militari della sezione radiomobile lo avevano colto in flagranza in via Monsignor Tondelli mentre vendeva una dose di. Subito i carabinieri avevano bloccato il giovane, che però ha tentato di ribellarsi spintonandoli e poi gettando a terra un involucro. Poi è stato recuperato un sacchetto che conteneva sei dosi di. Inoltre gli sono stati sequestrati, ai fini probatori, 20 euro (in due banconote da 10) che aveva ricevuto dalla compravendita della dose. ...