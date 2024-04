Protagonisti due impiegati di una casa editrice che | dopo mille battibecchi | scoprono di amarsi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 aprile 2024) Fra le commedie romantiche più originali degli ultimi anni, questa sera in prima tv su Rai 1 alle 21.20 va in onda Ti odio, anzi no, ti amo!. Film del 2021 con Lucy Hale e Austin Stowell che racconta di duedella stessache,litigi,diappassionatamente. Film romantici: 10 pellicole d’amore che non stancano mai X ...