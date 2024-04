Pronto il voto per Confindustria con l' incognita Marcegaglia

(Di martedì 2 aprile 2024) La battaglia per l’elezione del presidente dista per giungere al termine. Il 4 aprile ci sarà il Consiglio generale nazionale, ma prima di allora c’è un altro appuntamento da non perdere. Oggi si riunirannoUdine, Brescia e Bergamo. In queste ultime 48 ore gli occhi sono infatti puntati su come orienteranno ilcoloro che non si sono ancora espressi o che avevano sostenuto Antonio Gozzi, il terzo candidato, escluso dalla corsa alla poltrona diperché non avrebbe raggiunto il 20% di adesioni per essere candidato. Lo scontro finale è dunque tra Edoardo Garrone, presidente del gruppo editoriale Sole24Ore e sponsorizzato da Emma, e Emanuele Orsini, vicepresidente uscente ed ex presidente di Federlegno. Il pallottoliere sembra a favore di Orsini ...

