Pronti per il via | la prima «Gran Fondo del Syrah» a Cortona promette percorsi mozzafiato nella montagna cortonese!

(Di martedì 2 aprile 2024), è tutto pronto per ladel». Domenica 7 aprilesuggestiviOltre 500 atleti al via a Tavarnelle, si parte venerdì con la «Scalata alla contadina». Sabato i momenti dedicati ai giovani e il tour sulle e-bike Sta per avere inizio laedizione della «del», si annuncia un fine settimana all’insegna delle Mtb, a Tavarnelle. Dal successo della «Colli Cortonesi», nasce una nuova manifestazione organizzata da Team Bikecon il patrocinio di Comune di, Regione Toscana, Federazione Ciclistica Italiana, ...

Thiago Motta , allenatore del Bologna , non ha dubbi: “La squadra sta benissimo, sia chi è rimasto qui che chi è andato in nazionale ha lavorato bene. Non ho nessun dubbio: sono tutti in forma ... (sportface)

La Russia sta predisponendo tutto il materiale necessario per citare in giudizio "davanti a corti internazionali" l'Ucraina per "Atti terrotistici". A parlarne, durante una intervista a Channel One è ... (liberoquotidiano)

Vento a 90 km/h, 4 imbarcazioni affondano nel lago di Lugano - E' di quattro imbarcazioni affondate e decine danneggiate il bilancio del maltempo che con piogge e vento a 90 chilometri all'ora si è abbattuto anche sulle acque e le rive della zona italiana del lag ...ansa

Tempo instabile I trucchi per una valigia a prova di meteo - Ecco cosa mettere in valigia per essere sempre pronte a qualsiasi condizione atmosferica: dal sole cocente al temporale ...donnamoderna

Serie A, 30^ giornata, il punto di Paolo Oggioni: Bologna sempre più vicino alla Champions, dietro pareggi della paura - Giornata spezzata in due quella pasquale. Cinque partite sabato, cinque ieri. In campo per primo chi dovrà giocare le gare di ...monza-news