Pronostici di oggi 2 aprile | Juve-Lazio in coppa Italia | poi Premier League | Coppa di Francia e Pokal

(Di martedì 2 aprile 2024) Eccoci dunque al riepilogo deidi, serata dedicata in parte ai trofei nazionali e in parte ai campionati, laentra nella fase decisiva con l’andata delle semifinali esi ritrovano allo Stadium a tre giorni di distanza dalla sfida di campionato vinta dai biancocelesti all’Olimpico. Si InfoBetting: Scommesse Sportive e

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 31 marzo , Pasqua senza serie A ma con un appuntamento da non perdere in Premier League , la sfida tra Manchester City e Arsenal può essere decisiva ... (infobetting)

Serie A: Inter-Empoli 2-0 DIRETTA - Serie A: Inter-Empoli 2-0 DIRETTA 5' GOL! INTER - Empoli 1-0! Rete di Dimarco. Subito in avanti l'Inter con Dimarco, cross dalla sinistra di A.Bastoni, Dimarco dal limite gira al volo di sinistro e la ...ansa

Pronostico Juventus-Lazio, Allegri cerca la rivincita contro Tudor - Partita d’andata della prima semifinale di Coppa Italia. La Juventus di Allegri vuole “vendicare” la sconfitta subìta pochi giorni fa all’Olimpico dalla Lazio di Tudor, vittoriosa con un guizzo di ...corrieredellosport

Pronostico Newcastle-Everton, le quote dei bookmaker - Il Newcastle vuole sfruttare il fattore campo per risalire in classifica ma l'undici di Sean Dyche deve far punti per salvarsi ...corrieredellosport