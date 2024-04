Processo Delmastro-Cospito | ammessi come parte civile i quattro parlamentari Pd accusati da Donzelli sulla visita in carcere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 aprile 2024) Silvio Lai, Debora Serracchiani, Walter Verini e Andrea Orlando hanno ottenuto il via libera a costituirsinela carico di Andrea. Lo hanno deciso i giudici dell’ottava sezione collegiale del tribunale di Roma, dove è in corso il procedimento a carico del sottosegretario alla Giustizia del governo Meloni. Su di lui pende l’accusa di rivelazione del segreto d’ufficio per il caso dell’anarchico Alfredo. I magistrati hanno ammesso anche le liste dei testimoni: saranno ascoltati in aula, tra gli altri, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni. Nell’elenco dei testimoni depositato dai legali difigura anche il capo del Dipartimento ...