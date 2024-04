Probabili formazioni Roma-Lazio | trentunesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 6 aprile nella cornice dello stadio Olimpico, dove è in programma un derby della Capitale dalla posta in palio altissima. Le due squadre sono in corsa per un posto in Champions League e tre punti sarebbero preziosissimi. Una sfida tra due tecnici subentranti, Daniele De Rossi e Igor Tudor, che sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quali saranno le scelte dei due allenatori dal 1? di gioco? Scopriamolo durante questa settimana con focus e approfondimenti. Di seguito a questo link, la ...