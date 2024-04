Probabili formazioni Empoli-Torino | trentunesima giornata Serie A 2023 2024

(Di martedì 2 aprile 2024) Ledi, match valevole per ladel campionato di. Da una parte i toscani invischiati nella lotta per non retrocedere, dall’altra i granata che con i recenti risultati adesso puntano senza mezzi termini all’Europa. Chi riuscirà a vincere allo stadio Castellani? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di sabato 6 aprile, diretta sia su Dazn che su Sky. Su Sportface.it scopriremo chi sono iprotagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Davide Nicola e Ivan Juric.– Maleh rientra dalla squalifica, gli lascia spazio Kovalenko. Cacace torna al posto di Pezzella, davanti Niang e Cambiaghi con ...

