Prima Categoria Sassoferrato Genga e Montemarciano | a voi due | sabato 6 aprile il big match tra prima e seconda

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 2 aprile 2024) I due amici Simone Ricci e Cristiano Caccia si sfidano per ilto: la presentazione della sfida e i loro commenti, 22024 – Ricomincia subito con il botto il girone B die il bigdella 26^ giornata verrà affrontarsi lae ladella classifica., infatti, si affrontano allo stadio “Armando Faggioni”prossimo 6alle ore 16.00, due delle quattro formazioni ancora in lotta per la vittoria finale del girone B. Sono due amici, inoltre, a giocarsi il campionato: ...