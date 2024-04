Prezzo della benzina in aumento dopo Pasqua | le cause e i numeri

(Di martedì 2 aprile 2024) Durante le festivitàli, gli automobilisti hanno sperimentato una situazione di disparità nei costi dei carburanti, con laine il diesel in flessione. Questo fenomeno ha caratterizzato gli spostamenti e le gite dei viaggiatori che hanno optato per l’utilizzo dei mezzi propri. La tendenza al rialzo del, osservata da diversi mesi, è proseguita in modo costante, aggiungendo un ulteriore onere sulle spese di trasporto. Al contrario, il gasolio ha registrato una diminuzione, sebbene soggetta a repentini sbalzi dovuti a vari fattori, tra cui il conflitto in Ucraina, che ha contribuito a instabilità nel mercato dei carburanti. Andamento dei prezzi dei carburanti Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia basata sui dati comunicati dai gestori ...

Gli investitori di Ethereum Classic hanno recentemente dovuto affrontare una difficile flessione del mercato, con il prezzo dell’ETC in calo rispetto al suo picco, cosa che li ha spinti a una ... (termometropolitico)

Brent in forte rialzo verso gli 88 dollari, ai massimi da fine ottobre. Movimenti al rialzo sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Ancora in aumento la media nazionale dei prezzi ... (iltempo)

Liberalizzato il Prezzo dell'erba mate, simbolo di argentinità - BUENOS AIRES - C'è allarme in Argentina per la decisione del governo di mettere fine ad un regolamento per cui il Prezzo dell'erba mate ... chilo di erba mate sarà fissato unicamente dal gioco della ...ansa

Vinted regina del second hand, ricavi su del 50% nel 2022. Come usarla per vendere, comprare (e cosa c'è da migliorare) - Risultato, più prodotti e più fasce di Prezzo.«Abbiamo rilevato il servizio di autenticazione di Rebelle, sia con dei filtri nel momento della transazione, sia con dei team di esperti che esamina i ...corriereadriatico

Intrattenimento su misura con NOW: cinema, serie tv e sport - NOW da Sky offre film, serie TV e sport on-demand con abbonamenti personalizzabili da 6,99€. Senza decoder, guarda dove e quando vuoi.punto-informatico