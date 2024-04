(Di martedì 2 aprile 2024) L’alta inflazione deve spaventare meno dei bassil’economia europea. Parola di Piero Cipollone, rappresentante italiano neldella Banca centrale europea, che ad aprile, secondo quanto riportato dal Financial Times, potrebbe essere uno dei direttori esecutivi dell’Eurotower a pressare maggiormente la presidente Christine Lagarde per avviare un ciclo discendente. Cosa sostiene Cipollone Cipollone ha InsideOver.

Oggi l’avvocato Vincenzo Saponara ha depositato la querela di Liliana Segre nei confronti di Elena Basile , l’ex diplomatica che in un video sui social aveva accusato la senatrice a vita di essere ... (gazzettadelsud)

Preoccuparsi dei salari prima che dell’inflazione. La linea italiana nel board Bce - Cosa sostiene Cipollone Cipollone ha […] Continua a leggere The post Preoccuparsi dei salari prima che dell’inflazione. La linea italiana nel board Bce appeared first on InsideOver.msn

Si fa un "giretto" per strada completamente nudo: la polizia lo blocca e lo porta in commissariato - L’uomo sarebbe andato a spasso senza minimamente Preoccuparsi di non indossare alcun vestito, neanche la biancheria intima. Alcuni passanti lo hanno immortalato girando dei video con lo smartphone ...agrigentonotizie

Uomini e Donne Anticipazioni 2-5 aprile: Ida e Mario litigano, scoppia una coppia - L’edizione 2024 di Uomini e Donne si appresta ad affrontare l’ultimo periodo di messa in onda prima dellapausa estiva e anche se mancano ancora alcuni mesi, i fan iniziano a “Preoccuparsi” per le ...tuttosulgossip