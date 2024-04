Premierato | Conte | Capo Stato passacarte

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 2 aprile 2024) 22.14 Con la riforma del"avremo un Presidente della Repubblica che sarà un, un cerimoniere.Il Parlamento sarà soggetto al premier. Non accade in nessun Paese al mondo". Così il presidente M5s,, a Bruno Vespa su Rai1."Non rinunceremo alle nostre battaglie anche in coalizione",dice.Rapporti col Pd?"La campagna da soli non ferma la costruzione di un'alternativa di governo". Superbonus? "Governo cerca capro espiatorio". Poi assicura: "Nessuna modifica anti-Raggi nel regolamento delle elezioni europee".