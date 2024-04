Premierato | ok al limite dei 2 mandati | via il premio di maggioranza

(Di martedì 2 aprile 2024) La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato l'emendamento del governo all'articolo 3 del testo costituzionale sul, che interviene sull'articolo 92 della Costituzione prevedendo l'elezione diretta del presidente del Consiglio: l'emendamento che ha avuto il via libera oggi introduce il tetto di dueper il premier eletto, il conferimento della possibilità di revoca dei ministri al capo dello Stato su proposta del premier e l'eliminazione della soglia del 55% dei seggi comedi. «Un emendamento che è stato rinnovato dopo l'ascolto delle opposizioni e dei costituzionalisti, e che ha messo mano a varie cose - spiega il ministro delle Riforme, Elisabetta Casellati - abbiamo eliminato la soglia del 55% comedi, contestato ...

