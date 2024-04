Premierato | oggi al voto in Commissione Affari Costituzionali | nodo sulla legge elettorale

(Di martedì 2 aprile 2024) La riforma del, tema caro al centrodestra e soprattutto al premier Meloni, approdain. “La madre di tutte le riforme” continua ad essere discussa, criticata ed elogiata, anche se la possibilità di una sua approvazione continua a slittare di mese in mese. Il pericolo, però, che questa riforma, così come L'articolo proviene da Il Difforme.

Premierato e Autonomia differenziata, se ne parla a Genova con Rosy Bindi, Maria Gabriella Branca e Franco Monaco - Genova – Mercoledì 3 aprile 2024, alle 17.30, nel salone Bi.Bi. Service – via XX Settembre 41, si parlerà di “ La destra al governo punta su riforme istituzionali: Premierato e autonomia differenziata ...ilsecoloxix

Premierato in Commissione, Erdogan perde, Sanità in crisi. Le prime pagine - Il Premierato approda in Commissione Affari costituzionali, il Sultano Erdogan perde le elezioni amministrative, Israele attacca Teheran ...policymakermag

Mozioni di sfiducia per Santanchè e Salvini, poi il Premierato: la settimana a ostacoli del governo Meloni - In questi giorni il governo Meloni deve superare gli ostacoli delle mozioni di sfiducia per i ministri Santanchè e Salvini, e del Premierato.ilriformista