Preghiera a Maria | 2 aprile La Madonna in questo luogo appare più volte a diverse persone

(Di martedì 2 aprile 2024) Non solo i destinatari ma anche i periodi di queste apparizioni sono. Il filo rosso è la devozione ae la sua vicinanza al popolo. Che i destinatari siano tre bambini o una coppia poco cambia. Laè apparsa su un albero di castagne in provincia di La Spezia. Ricostruiamo le tradizioni ... L'articolo proviene da La Luce di

Siamo alla Porta di Borgo, in Toscana precisamente nella città di Lucca, e su una delle porte è affrescata l’ immagine della Madonna oggetto dell’ira di Jacopo. Jacopo Di Pietro sta giocando a dadi. ... (lalucedimaria)

Siamo a Civitella di Romagna, qui nasce la devozione alla Maestà dell’Avellaneta della Suasia in seguito a delle apparizioni miracolose della Madonna a un bambino molto devoto. Il prodigio di cui è ... (lalucedimaria)

Alla Via Crucis l’invito a reagire alla «follia della guerra» - Come pure l’incontro di Gesù con sua Madre o l’aiuto del Cireneo diventano motivo per riflettere sull’importanza di avere accanto Maria nella Preghiera o di saper chiedere aiuto nei momenti del ...romasette

Regina Coeli Lunedì dell’Angelo 2024/ Video Papa Francesco: “la Pasqua del Risorto cambia la vita per sempre” - Regina Coeli con Papa Francesco per Lunedì dell'Angelo dopo Pasqua: orario, diretta tv video streaming e testo Preghiera. Cosa si celebra oggi 1 aprile 2024 ...ilsussidiario

Preghiera a Maria, 1° aprile. La Madonna appare a un bimbo e lascia un messaggio importante - Siamo a Civitella di Romagna, qui nasce la devozione alla Maestà dell’Avellaneta della Suasia in seguito a delle apparizioni miracolose della Madonna a un bambino molto devoto.lalucedimaria