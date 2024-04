Poste Italiane | pensioni in pagamento dal 2 aprile a Roma e provincia

(Di martedì 2 aprile 2024), 22024 -–comunica che in tutti i 393 Uffici Postali diledel mese disaranno ina partire da oggi martedì 2. Sempre a partire da martedì 2 ledisaranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di unapay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o dipay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 435 ATM Postamat del territorio, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente ...

Poste Italiane: da oggi pensioni in pagamento in provincia di Avellino - Per evitare tempi di attesa superiori alla media si consiglia di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane ...irpinianews

La Giornata Parlamentare - L’agenda parlamentare di Camera e Senato, con le audizioni e le attività delle Commissioni nei prossimi giorni.key4biz

Pensioni in pagamento da questa mattina negli uffici Postali - Poste Italiane comunica che le pensioni di aprile saranno disponibili negli uffici postali di Macerata e per i titolari di conti e carte, con possibilità di prelievo anche dagli Atm Postamat e ...ilrestodelcarlino