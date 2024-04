Porto | lavoratori in lotta Sciopero sulle banchine per maggiori tutele

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024)nazionale deidel. Anche le maestranze dello scalo di Marina incrociano le braccia domani, giovedì e venerdì. Idelle aziende Fhp, Grendi Trasporti Marittimi, Mdc Terminal, Co.se.port, Lifting, Area e Adsp del Mar Ligure Orientale, sciopereranno nelle due ultime ore del proprio turno di lavoro nei giorni 3-4-5 aprile per ottenere il rinnovo dellesalariali. Una mobilitazione necessaria secondo i sindacati di categoria che da tempo sostengono inella definizione dei propri diritti. "In una fase economica molto complessa – scrivono in un documento i segretari di categoria Enrico Manfredi della Filt Cgil, Luca Mannini della Fit Cisl e Rolando Bellè della Uilt Uil – in cui si trova il Paese, in primis a causa dell’inflazione e ad ...