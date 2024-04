Portico di Caserta | scoperto in possesso di droga | arrestato pusher in trasferta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 2 aprile 2024)di. È statonel pomeriggio di domenica subito dopo aver ceduto, dietro il corrispettivo di 30,00 euro, una dose di cocaina ad un 42enne delno. Il 18enne albanese, proveniente dalla provincia di Napoli, dopo aver consegnato lo stupefacente al suo acquirente, salito in macchina lungo corso Vittoria adi, nelno, accortosi del sopraggiungere dei carabinieri, lo ha fatto scendere dell’auto ed ha accelerato repentinamente la marcia, cercando di allontanarsi per evitare il controllo. Nonostante la repentina e pericolosa manovra, è stato subito raggiunto e bloccato dalla pattuglia della Stazione di Macerata Campania. A bordo dell’autovettura in uso al giovane albanese, una Ford Puma di colere grigio, i militari ...