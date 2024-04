Porti | Musolino | “Soluzione per dipendenti Adsp è valido modello per altre contrattazioni decentrate”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – Unaalle problematiche relative alla contrattazione decentrata deidelle, valida non solo per l'Authority di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ma anche comeda adottare per tutto il comparto a livello nazionale. Il Presidente dell'del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pinoha presentato così la firma del nuovo accordo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.