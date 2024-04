Porti | Musolino | “Soluzione per dipendenti Adsp è valido modello per altre contrattazioni decentrate”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – Unaalle problematiche relative alla contrattazione decentrata deidelle, valida non solo per l'Authority di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, ma anche comeda adottare per tutto il comparto a livello nazionale. Il Presidente dell'del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pinoha presentato così la firma del nuovo accordo