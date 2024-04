Ponte sullo Stretto di Messina | al via la procedura per gli espropri

(Di martedì 2 aprile 2024) Domani, 3 aprile, sarà pubblicato sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l'avviso di avvio del procedimento degliper i terreni che serviranno alla costruzione deldi. Gli annunci serviranno per l'apposizione del vincolo preordinato all'o e alla dichiarazione di pubblica utilità, che sarà sancita con l'approvazione del progetto definitivo delda parte del Cipess. Lo ha annunciato in una nota la societàdiche ha in capo l’opera. La pubblicazione dell’avviso è un atto conseguente all'approvazione da parte del cda della società dell'aggiornamento del progetto definitivo dell'opera, alla consegna degli elaborati progettuali ai ministeri e alle ...

