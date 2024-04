Ponte Stretto | parte procedura espropri

(Di martedì 2 aprile 2024) 17.43 Sarà pubblicato domani sui quotidiani nazionali e locali di Sicilia e Calabria l'avviso di avvio del procedimento per il vincolo preordinato all'o e alla dichiarazione di pubblica utilità per ilsullodi Messina.Quest'ultima sarà sancita dall' ok del Cipes al progetto del. La pubblicazione è un atto conseguente all'ok del Cda della societàdi Messina dell'aggiornamento del progetto definitivo dell'opera,alla consegna degli elaborati ad Autorità competenti e all'avvio della Conferenza dei Servizi.

