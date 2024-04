Ponte di Messina | al via la procedura per l’esproprio dei terreni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Al via l'iter per l'esproprio deiche precede l'inizio dei lavori di realizzazione delsullo Stretto di. Sarà pubblicato domani, 3 aprile, sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l’avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato ale alla dichiarazione di pubblica utilità, che sarà sancita con l’approvazione del progetto definitivo delda parte del Cipess. Lo rende noto la stessa società Stretto di. In linea con l’iter autorizzativo previsto dal quadro normativo, la pubblicazione dell’avviso è un atto conseguente all’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Stretto didell’aggiornamento del ...