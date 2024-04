Podismo | a Pasquetta si è disputata la gara ’Un Po di corsa’ Sorpresa a Gualtieri | vince Patrick Francia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) E’ partito dail bel trittico podistico della nostra provincia che vedrà domenica prossima ladi Novellara e quella seguente il Vivicittà nel centro storico reggiano. Sotto l’organizzazione dell’Asd2000 è andata di scena la tradizionale, denominata "Un Po di corsa" con prove sia competitive che non agonistiche. E proprio il Po ha voluto metterci lo zampino, facendo cambiare un tratto di percorso per zone poco sicure, (come peraltro era stato ipotizzato in presentazione dallo stesso volantino) e forse allungando i dieci chilometri previsti. Tra i maschi ha vinto una novità assoluta, il 23enneda Vezzano (foto Modena Corre) che ha chiuso in 35’29’’, su Roberto Boni della Self in 36’’35, Geremia Taino del Casone Noceto in 37’18’’, ...