PNRR | lavori al borgo di Caserta Vecchia e candidatura UNESCO

(Di martedì 2 aprile 2024). Sono stati aggiudicati idi riqualificazione dell’intera area antistante l’ingresso delmedievale di. Lo annuncia una nota del Comune di, che spiega che il cantiere sarà avviato nelle prossime settimane; si tratta di “interventi, del valore di circa un milione di euro destinati a cambiare il volto della porta d’accesso al“, dopodiché sarà presentataall’per far diventare ilpatrimonio dell’Umanità. Le opere rientrano nell’ambito delle risorse del(Capitolo “Rigenerazione Urbana”). In primo luogo verrà completamente riprogettato largo San Rocco, ovvero la zona ai piedi della pineta, dove avverrà una riorganizzazione ...

