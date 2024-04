Pnrr e rigenerazione urbana | a Capodimonte tavola rotonda con Nicolais | Giannola e Lepore Conclusioni del ministro Sangiuliano

Viale Veneto, ecco come sarà. Lavori Pnrr nell’area complessa - L’assessore Marzi spiega lo stato dei lavori relativi al progetto di riqualificazione del centro storico. Un’opera finanziata coi fondi europei. "Intervento molto complesso, ma siamo già a buon punto" ...lanazione

Macerata, case popolari all’ex Cus: il maxi piano è realtà, i lavori al via in estate - «A questo punto resta soltanto la consegna del cantiere alla ditta campana Costruzioni Vitale che ha vinto il bando di gara per l’intervento di rigenerazione dell ... 2026 in quanto rientra nei fondi ...corriereadriatico

Benzoni: «Serve housing sociale, a Roma interessano più alloggi e non il modo in cui li si ottiene» - A seguire con grande attenzione la richiesta della Loggia di poter disporre dei 42 milioni del Pnrr per realizzare in house con la sua partecipata Brescia Infrastrutture oltre 200 alloggi a Sanpolino ...brescia.corriere