Pizzarotti contro Magi | “Ma quali Stati Uniti d’Europa | qui ci ritroviamo Renzi | Cuffaro e Mastella Che c’entrano con +Europa?” Su La7

(Di martedì 2 aprile 2024) “Seguida il pullman, così come abbiamo deciso nel nostro Congresso, io voglio scegliere chi ci sale. Se il pullman è nostro, visto che noi diabbiamo dato l’idea degli, chi sale su questo pullman è anche responsabilità nostra e non possiamo liquidare la lista con tutto e il contrario di tutto. Non fatemi fare il bigliettaio: le scelte devono essere coerenti con la storia di ognuno di noi”. Continuano a volare gli stracci all’interno di, il cui presidente Federico, nel corso di Omnibus (La7), spiega le ragioni della propria contrarietà a una lista con Matteo, propugnando invece un’alleanza con Carlo Calenda. Commentando l’intervista rilasciata oggi a La Stampa dal segretario di ...

Pizzarotti critica Renzi e Bonino: "Imbarcare tutti per fare il 4% non mi pare una grande idea" - Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente di +Europa Federico Pizzarotti. “Se il presupposto è imbarcare tutti per fare il 4% non mi pare una grande idea – ha proseguito l’ex ...globalist

Il rebus delle liste, a destra e a sinistra, mentre le due leader ancora non hanno deciso cosa fare - Se a destra e a sinistra aspettano il pollice alzato delle rispettive leader, al centro la lista "Stati Uniti d’Europa”, sintesi di scopo tra + Europa e Italia viva, Socialisti e Volt è ormai cosa fat ...notizie.tiscali

Maria Elena Boschi: "Alle Europee Italia Viva oltre il 4%. Chi sceglie noi toglie voti alla destra e a Conte" - L’ex capogruppo alla Camera: Calenda tiene viva una telenovela per avere visibilità. "Sul caso Salis, Meloni preferisce tenersi caro Orban, anziché tutelare un’italiana" ...quotidiano