(Di martedì 2 aprile 2024) Ladiè uno degli argomenti su cui è in corso una riflessione all?interno dell?comunale ma ci sono già stati alcuni...

Aversa . In queste ore, l’attenzione si concentra sui lavori di ristrutturazione della pista ciclabile di Via Filippo Saporito, un tassello fondamentale nel quadro dell’ambizioso progetto di ... (casertanotizie)

Dopo oltre tre anni di lavori, si è "finalmente concluso l’iter burocratico - spiega il sindaco Gianni Triulzi (nella foto) - con vari livelli di progettazione, revisioni e modifiche, per la ... (ilgiorno)

Pista ciclabile di viale Aldo Moro: a giorni l'amministrazione annuncerà la soluzione prescelta - La Pista ciclabile di viale Aldo Moro è uno degli argomenti su cui è in corso una riflessione all’interno dell’amministrazione comunale ma ci sono già stati alcuni approfondimenti con degli esperti.quotidianodipuglia

Piste ciclabili, a Messina arriva la fase due: verso i lavori in centro e sui Laghi - A questo punto i lavori non tarderanno a partire, anche perché le scadenze incombono. Parliamo delle nuove piste ciclabili cittadine, quelle che aggiungeranno altre porzioni all’attuale sistema “spezz ...messina.gazzettadelsud

ciclabile a Torvaianica, come cambia la viabilità di viale Danimarca - A partire dal 2 aprile nuova viabilità presso la complanare per esigenze inderogabili correlate ai lavori Pnrr in corso.ilfaroonline