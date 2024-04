Pisa | dipendente licenziata dopo aver comunicato di voler cambiare sesso

(Di martedì 2 aprile 2024) Haall'azienda per cui lavorava dideciso digenere, e come risposta ha ricevuto una mail che annunciava il suo licenziamento. È accaduto a una giovane donna transgender (biologicamente nata maschio) della provincia diche ha rivelato la sua storia allo sportello Voice dell'Arci Valdera, che si occupa di raccogliere denunce di discriminazioni in tutta la provinciana.L'azienda: "Scarsa produttività"La giovane, meno di trent'anni,e deciso di intraprendere il percorso di transizione haai suoi capi la scelta fatta senza immaginare che a distanza di pochi giorni avrebbe ricevuto una lettera di licenziamento: ufficialmente l'azienda lamenta una scarsa produttività, ma la ragazza crede che si tratti di ...

