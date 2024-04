(Di martedì 2 aprile 2024) ROMA – La perturbazione atlantica che ha interessato molte regioni nel giorno di Pasquetta provocando frane, grandinate e forti temporali è stata l’ultima delle feste pasquali. Ora la pressione inizierà ad aumentare suriportando un tempo più stabile e gradualmente via via piùggiato e pure. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ci L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Meteo, allerta 18 città con bollino rosso: settimana di granin tutt’Italia Temporali in Italia: una situazione instabile ma necessaria per l’agricoltura Prima ondata di calore dell’anno, 40 gradi in Sardegna In settimana tornaafricano sul, ...

Piogge stop, arriva l’anticiclone più caldo e stavolta porterà il sole su tutta l’Italia - ROMA - La perturbazione atlantica che ha interessato molte regioni nel giorno di Pasquetta provocando frane, grandinate e forti temporali è stata l'ultima del ...webmagazine24

Anticiclone sub tropicale, come cambia il tempo stop alle Piogge, caldo e temperature in aumento in tutta Italia - La primavera è in arrivo. La perturbazione atlantica che ha coinvolto gran parte dell'Italia soprattutto nel lunedi di pasquetta portando temporali, frane e grandinate, è pronta ...ilmessaggero

Meteo, sole e caldo con il nuovo anticiclone - Un tempo più stabile e gradualmente via via più soleggiato e caldo. E' quanto sta portando un nuovo anticiclone che metterà fine alle forti Piogge che hanno caratterizzato il periodo di Pasqua. Second ...lostrillone.tv