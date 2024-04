Piogge forti in California | crolla una corsia lungo la Highway 1

(Di martedì 2 aprile 2024) Un pezzo didella1 èto nell'oceano in seguito alledel fine settimana, bloccando ben 1.600 persone nella comunità costiera di Big Sur. Il cedimento ha costretto gli automobilisti a percorrere una soladi un tratto panoramico dell'iconica autostradana. Il crollo è avvenuto sabato nei pressi del Rocky Creek Bridge, a circa 27 chilometri a sud di Monterey, e il traffico è rimasto bloccato per chilometri in entrambe le direzioni.

