Pietrangeli risponde a Panatta | “Dice che mi facevo la classifica da solo? Battuta fuori luogo e inaspettata”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) L’ex tennista e numero 3 al mondo Nicolaè intervenuto nella trasmissione radiofonica di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora: “Se sono contento di essere stato superato da Jannik Sinner? I record sono fatti per essere battuti, quindi giusto così. Voglio dire una cosa una volta per tutte: tempo fa mi hanno accusato di aver affermato che a Sinner servirebbero due vite per battere tutti i miei record. Ecco, io non l’ho mai detto, volevospiegare che è impossibile numericamente batterne uno, quello della Coppa Davis. Gli altri invece certo che si possono battere, lui ha 22 anni, è bravissimo e sono molto contento per ciò che sta facendo, sarei stupido a pensarla diversamente. Certo, hai voglia ancora a superarli tutti, ci vuole ancora tempo ma lui può farlo. Quando Jannik finirà la carriera poi si tireranno le somme“. Il due volte vincitore del ...