Pietrangeli | “Non sono geloso di Sinner Nemmeno il diavolo in persona è in grado di batterlo”

(Di martedì 2 aprile 2024) “Nonper nientedi Jannik, anzi, lo considero una benedizione. Per tutto quello che rappresenta anche al di fuori del campo, dico solo una cosa: godiamocelo. Gli italianiun popolo non di sportivi, ma di tifosi. E quando uno vincesempre pronti a salire sul carro. Adesso è pieno di gente che l’aveva previsto. Ma io penso che oggi per batteredebba venire ilin. E forse non vincerebbe lo stesso, perché anche ilha qualche difetto, anon manca niente”. Lo ha detto Nicola, leggenda del tennis italiano, in un’intervista al Quotidiano Nazionale nella quale ha esaltato Jannik. Secondo il già vincitore Slam ed ex numero 3 al mondo ...