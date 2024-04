Picchia la madre e la fa prostituire per comprarsi la droga | 25enne condannato a 3 anni di carcere

(Di martedì 2 aprile 2024) Le violenze contro la donna sono cominciate quattrofa. Il ragazzo lava e la costringeva a dargli tutti i suoi soldi in modo da potersi comprare la

I fatti martedì 19 marzo a Carpi, in provincia di Modena. All’origine dell’accaduto ci sarebbe un ‘regolamento di conti’ legato ad un ragazzo. La madre della ragazzina ferita: "Ha rischiato molto, ... (fanpage)

Picchia e minaccia la madre : lite in famiglia a Qualiano . L’indagato era in preda all’alcol e forse anche alla droga Picchia e minaccia la madre : questa mattina a Qualiano i carabinieri della ... (puntomagazine)

Napoli, 1 aprile 2024 – minaccia la moglie con un grosso martello , distrugge la porta di casa e poi fugge. Rintracciato dalla polizia, aggredisce anche gli agenti. È stato arrestato per atti ... (quotidiano)

Pasquetta violenta, Picchia e maltratta familiari: in manette 17enne a Castel S.Giorgio - StampaNel pomeriggio di Pasquetta, a Castel San Giorgio, i carabinieri della locale Stazione e quelli della Stazione di Siano hanno proceduto all’arresto di un 17enne del luogo per “maltrattamenti con ...salernonotizie

Picchia la moglie e la figlia di 6 mesi, arrestato 26enne: la donna portata in ospedale - A chiamare il 112 è stata la moglie. Il 26enne l'aveva Picchiata per l'ennesima volta, e con lei la piccola di appena sei mesi ...fanpage

